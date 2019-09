OM : Eyraud jette un froid XXL pour la fin du mercato

Dans : OM, Mercato, FC Nantes.

Les deux victoires de suite aidant, l’Olympique de Marseille n’est pas si dos au mur que cela à l’aube de la dernière journée du marché des transferts. Un mouvement est en train de se finaliser, c’est le départ de Luiz Gustavo, qui est déjà en Turquie, et va s’engager pour Fenerbahçe alors qu’un accord a été trouvé entre les deux clubs. Ce transfert devrait normalement engendrer l’arrivée de Valentin Rongier, mais le dossier n’est pas aussi avancé que cela. C’est ce qu’a confié Jacques-Henri Eyraud en zone mixte après la victoire de l’OM face à l’ASSE ce dimanche soir.

« Il peut y avoir un départ de Luiz Gustavo sans arrivées du côté de l'OM. Nous sommes en contact avec Valentin Rongier mais aussi avec d'autres joueurs. On verra ce qu'il se passera. Il n'y a pas de pression particulière sur ce sujet. Il y a des discussions mais elles ne sont pas arrêtées. On verra. Je crois qu'il n'y a pas d'obligation de recruter d'autres joueurs. Si on doit continuer avec ce groupe, on le fera », a prévenu le président de l’OM, dans un discours qui risque, une fois de plus, de ne pas faire l’unanimité, Kevin Strootman étant pour le moment utilisé à contre-emploi dans le rôle de sentinelle.