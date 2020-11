OM : Eyraud annule le Black Friday, le prix de Thauvin fixé

Dans : OM.

Auteur de cinq buts et de trois passes décisives depuis le début de la saison, Florian Thauvin a traversé le match à Strasbourg comme un fantôme.

Peu à son avantage dans le 4-4-2 en losange dessiné par André Villas-Boas, l’attaquant de l’Olympique de Marseille est bien plus à l’aise lorsqu’il est positionné sur le côté droit. Plus globalement, Florian Thauvin ne semblait pas au top mentalement en Alsace. Il faut dire que sa situation contractuelle ne le place pas vraiment dans les meilleures dispositions. Et pour cause, le meilleur joueur marseillais n’a plus que sept mois de contrat en Provence. Et s’il a déjà fait savoir à ses dirigeants qu’il était prêt à prolonger à condition que cela soit sur le très long terme, Pablo Longoria et Jacques-Henri Eyraud n’ont toujours pas dégainé la moindre proposition officielle.

Une situation dont souhaitent profiter plusieurs cadors européens, à l’instar de Séville, de l’Atalanta Bergame ou encore de l’AC Milan. Le club lombard, leader de la Série A et en passe de se qualifier pour les 16es de finale de l’Europa League dans le groupe de Lille, semble d’ailleurs être le club le plus pressant dans le dossier Florian Thauvin. La preuve, le site Pianeta Milan indique en ce début de semaine que l’AC Milan est très récemment venu aux renseignements pour Florian Thauvin via Paolo Maldini dans le cadre d’un potentiel transfert au mois de janvier. Mais en dépit de la situation contractuelle délicate du champion du monde, la direction de l’Olympique de Marseille se montre toujours aussi gourmande. En effet, le média indique que Jacques-Henri Eyraud a fixé à 32 ME le prix de son attaquant de 27 ans. Un tarif qui semble déraisonnable pour un joueur en fin de contrat, et qui a sans doute pour but d’éloigner la menace afin de négocier sereinement la prolongation du joueur. Une tactique risquée de la part des Marseillais. Reste maintenant à voir si elle paiera…