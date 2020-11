OM : Thauvin est « catastrophique », Eyraud accusé !

Dans : OM.

Si Dimitri Payet a pris cher ces derniers jours, ce samedi c'est Florian Thauvin qui est sévèrement critiqué après Strasbourg-OM. C'est tolérance zéro pour le champion du monde de l'Olympique de Marseille.

La lourde défaite mardi en Ligue des champions à Porto a laissé des traces et même si l’Olympique de Marseille s’est imposé vendredi soir à Strasbourg, nombreux sont ceux à considérer que l’OM n’est pas du tout au niveau. Jonatan MacHardy, qui n’est pas un anti-OM, bien au contraire, a évoqué la performance phocéenne en Alsace, et s’il est totalement consterné par ce qu’il a vu, il a surtout mis en avant la copie rendue par Florian Thauvin, lequel a cédé sa place à la 65e minute. Pour le journaliste de RMC, le champion du monde 2018 est à côté de ses pompes et déçoit tout le monde alors que les espoirs placés en lui étaient énormes. Dans son style sans détour, Jonatan MacHardy a vidé son sac concernant l’Olympique de Marseille et Florian Thauvin.

« C’était un match dramatique, une purge, très inquiétant pour les deux équipes. On était devant un match de Ligue 2 (…) Florian Thauvin, les supporters de Marseille étaient tous excités à l’idée de le revoir enfin débuter cette saison. Il nous a manqué l’année dernière, c’est censé être le meilleur joueur de l’Olympique de Marseille, ce n’est pas censé être Dimitri Payet. Mais actuellement le niveau de Florian Thauvin est catastrophique, c’est son frère qui joue. Alors oui il a fait un très bon match contre Brest où il met un doublé, mais depuis il n’a pas fait un seul bon match. Il faut qu’il se remette grandement en question parce qu’il ne va pas trouver de club. S’il continue sur cette ligne-là, il ne trouvera pas une équipe à la hauteur de ses attentes. Le niveau de Florian Thauvin c’est aussi la preuve de l’incompétence de la direction de l’OM qui a réussi à arriver à une telle situation avec un joueur qui est en fin de contrat, qui va être libre, qui est frustré de sa négociation et de sa situation avec l’OM, et qui a le cul entre deux chaises. Bravo à la direction », s’est emballé Jonatan MacHardy, qui estime que Jacques-Henri Eyraud et Florian Thauvin sont responsables de cette situation.