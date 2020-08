OM : Eyraud active le mode fantôme à Marseille !

Dans : OM.

Après une longue période de flottement, Jacques-Henri Eyraud a trouvé son directeur général et son directeur du football à l’Olympique de Marseille.

Hugues Ouvrard se chargera de la partie business et marketing tandis que Pablo Longoria, ancien dirigeant du FC Valence, de Sassuolo ou encore de l’Atalanta et de la Juventus Turin, est le nouveau directeur sportif du club. Ces deux renforts de poids vont permettre à Jacques-Henri Eyraud de prendre un peu de recul à Marseille, lui qui a été assez fortement critiqué ces dernières années. En réalité, le président olympien pourrait même travailler loin de la Commanderie, comme cela est indiqué à la surprise générale par le journal L’Equipe ce mercredi.

Le quotidien national explique que Pablo Longoria et Hugues Ouvrard ont eu droit à des réunions en visioconférence même si Jacques-Henri Eyraud a tenu à les accompagner pour leurs premiers pas à Marseille. Il est toutefois clairement précisé que le président de l’Olympique de Marseille « devrait être moins présent sur Marseille et la Commanderie cette année ». Une information qui confirme les dires de Jacques-Henri Eyraud, lequel indiquait au cœur de la crise du Covid-19 qu’il souhaitait trouver des dirigeants forts afin de se consacrer davantage aux travaux importants de la LFP à Paris notamment. Pour la saison à venir, c’est donc avec un président possiblement basé loin de Marseille que le club phocéen s’apprête à travailler. Plus que jamais, les patrons opérationnels du club se nommeront Hugues Ouvrard, Pablo Longoria et André Villas-Boas. Et à vrai dire, cela ne déplaira sans doute pas aux supporters. Il sera toutefois intéressant d’observer si Jacques-Henri Eyraud se rendra au Vélodrome pour assister aux matchs de son équipe, lui qui n’a quasiment raté aucune rencontre depuis sa prise de fonction en 2016.