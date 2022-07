OM : Une décision totalement inattendue pour Alvaro

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Mis à l’écart par l’ancien entraîneur Jorge Sampaoli la saison dernière, Alvaro Gonzalez ne réintégrera pas l’effectif de l’Olympique de Marseille. Le changement de coach n’a pas influencé l’avenir du défenseur central, toujours absent des plans du club phocéen, et en partance pour une étonnante destination.

Comme pour le gardien Steve Mandanda, qui vient de s’engager avec le Stade Rennais, le départ de l’entraîneur Jorge Sampaoli n’a absolument rien changé pour Alvaro Gonzalez. Le défenseur central de l’Olympique de Marseille avait été mis à l’écart par le coach argentin la saison dernière, avant d’être autorisé à rentrer en Espagne le temps de trouver une solution. On évoquait une probable résiliation de contrat entre les deux parties.

Alvaro toujours indésirable à l'OM

Mais quelques mois plus tard, force est de constater que son bail jusqu’en 2024 reste d’actualité, et que Pablo Longoria ne compte pas le réintégrer à l’effectif du nouvel entraîneur Igor Tudor. « Pour Alvaro, la situation est identique dans la mesure où sa situation de la saison dernière est liée au club, non à l'entraîneur, et on l'assume », expliquait le président de l’Olympique de Marseille aux médias cette semaine. Il faut donc s’attendre au départ de l’Espagnol. Ce que confirme Mohamed Toubache-Ter. En effet, l’insider annonce la sortie imminente d’Alvaro Gonzalez en Arabie Saoudite.

Le défenseur central de 32 ans serait sur le point de rejoindre le club d’Al-Raed ce week-end. Pas sûr que le club phocéen soit parvenu à négocier un transfert après ce choix étonnant de la part du Marseillais. Quoi qu’il en soit, le départ annoncé de l’indésirable reste une bonne nouvelle pour la direction. Cette opération va permettre de dissiper les tensions avec le banni et surtout d’économiser le salaire de l’ancien joueur de Villarreal. Un paramètre important pour la suite du mercato, l’Olympique de Marseille étant loin d’avoir terminé son recrutement.