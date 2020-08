OM : La boite mail d’Eyraud bugue, cette légende soupire

Dans : OM.

Depuis son rachat par Frank McCourt en 2016, l’Olympique de Marseille ne compte qu’une légende du club parmi son organigramme.

Il s’agit de Basile Boli, lequel occupe le rôle d’ambassadeur de l’OM depuis plusieurs années maintenant. Jacques-Henri Eyraud s’est régulièrement montré flatteur à l’égard des anciens grands joueurs de l’Olympique de Marseille, sans pour autant passer des paroles aux actes en leur proposant de véritables rôles opérationnels. Cela aurait pu être différent avec Jean-Pierre Papin puisque le président de l’OM avait promis à l’ancien grand buteur du club et de l’Equipe de France un rôle dans le staff marseillais. Mais finalement, le dirigeant phocéen n’a jamais donné suite, comme l’a expliqué l’actuel entraîneur de Chartres en National 2 dans les colonnes du Parisien.

« Avec le président Jacques-Henri Eyraud, on s'est vu une seule fois et nous avions évoqué la possibilité que je rejoigne l'OM dans un poste à définir. Il m'a dit : 'je t'envoie une proposition par mail la semaine prochaine'. J'attends toujours... Un retour à l'OM ? Je l'ai espéré à un moment donné, mais maintenant, je ne me pose plus la question. Si j'avais dû rejoindre Marseille, cela aurait dû se faire avant » a fait savoir l’ancien consultant de BeInSports, qui a certainement eu un énorme espoir de rejoindre l’Olympique de Marseille sous l’ère Frank McCourt, avant de finalement constater que Jacques-Henri Eyraud l’avait totalement zappé et ne lui avait jamais envoyé le mail qu’il espérait tant recevoir. Un rude coup dur pour Jean-Pierre Papin, qui a décidé de reprendre sa carrière d’entraîneur là où il l’avait laissé après avoir longtemps été à l’affiche du multiplex de la Ligue 1 le samedi soir sur l’antenne de BeInSports.