OM : Eyraud a honte et tire un violent constat d'échec

Dans : OM, Europa League, Coupe d'Europe.

Jacques-Henri Eyraud, président de l'OM, après la défaite face à Limassol en Europa League (1-3) : « Catastrophique, épouvantable... C’est une immense déception. Les supporters ne méritent pas ça, ils ne méritent pas ce type de performance. Les joueurs ont une responsabilité quand ils portent ce maillot de faire beaucoup plus, ensemble, de tout donner. Mais il y a des choses qui, là ne m’ont pas plu, on ne veut plus les voir jusqu’à la fin de la saison. Agacé non, réaliste. Je suis responsable et j’analyse la situation. Aujourd’hui, on n’a pas d’excuse à aller trouver. Oui, il y avait peut-être un penalty qu’on peut discuter. Les campagnes européennes se suivent et ne se ressemblent pas, mais je crois qu’il y a quand même du talent dans cette équipe. Et je vais les soutenir et j’espère que les supporters vont les soutenir. J’attends un réveil de nos joueurs, ils en sont capables je pense. Ils ont conscience qu’ils ne donnent pas le meilleur », a-t-il balancé au micro de RMC Sport.