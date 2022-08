OM : Eric Bailly officiellement prêté à Marseille

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Il arrive de Manchester United et signe à l'OM, mais non ce n'est pas Cristiano Ronaldo. Ce mercredi, l'Olympique de Marseille a officialisé la signature sous forme de prêt avec option d'achat d'Eric Bailly, le défenseur international ivoirien des Red Devils. Il s'agit du onzième renfort de l'OM lors de ce mercato, soit une équipe entière.

« L’Olympique de Marseille annonce aujourd’hui la signature d’Eric Bailly. Le défenseur international ivoirien de 28 ans s’est engagé sous la forme d’un prêt avec option d'achat après le succès de sa visite médicale.

Né à Bingerville (Côte d’Ivoire) le 12 avril 1994, le nouveau défenseur central olympien fait ses débuts dans le football professionnel en Espagne, du côté de l’Espanyol Barcelone.Appelé pour la première fois avec la sélection de Côté d’Ivoire en janvier 2015 afin de disputer la Coupe d’Afrique des Nations, il dispute l’ensemble des matchs et remporte le titre avec les Éléphants, marquant son pénalty dans une séance historique face au Ghana (0-0 après prolongations – 9 tirs aux buts à 8).

Transféré à Villarreal pendant la compétition, il démarre son aventure avec le sous-marin jaune le 22 février 2015. La saison suivante, il dispute 35 matchs toutes compétitions confondues et atteint les demi-finales de l’Europa League.

Il rejoint alors Manchester United à l’été 2016 et débute de la plus belle des manières en remportant le Community Shield face à Leicester en étant nommé homme du match.

Pendant ses 6 saisons en Angleterre, Éric Bailly joue régulièrement sur la scène continentale, disputant 3 campagnes de Ligue des Champions mais également et 3 d’Europa League, une compétition qu’il remporte en 2017 face à l’Ajax Amsterdam, et finaliste en 2021.

L’année dernière, il est désigné dans l’équipe type Africaine de la décennie (2011-2020) par l’IFFHS aux côtés notamment, du Sénégalais Kalidou Koulibaly et du Marocain Mehdi Benatia.

Défenseur central d’expérience, rapide et puissant, Éric Bailly vient compléter l’arrière garde de l’OM et mettra à disposition toutes ses qualités pour aider le club à atteindre ses objectifs », rappelle l’Olympique de Marseille.