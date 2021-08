OM : Entre l’argent et Marseille, Amavi a choisi

Dans : OM.

Alors qu’il approchait de la fin de son contrat avec l’OM, Jordan Amavi a prolongé son contrat de quatre ans en mai dernier.

Arrivé à l’été 2017 en provenance d’Aston Villa, Jordan Amavi a alterné le bon et le catastrophique. D’abord étincelant, le latéral gauche a connu une période noire, durant laquelle les supporters olympiens ne l’ont pas épargné. Finalement, l’ancien joueur de Nice a retrouvé un excellent niveau sous les ordres d’André Villas-Boas. Il n’a pas pu enchaîner avec Jorge Sampaoli lors de la deuxième partie de saison dernière en raison de blessures au mollet et à une cuisse. Mais si ces pépins physiques l’ont éloigné des terrains plusieurs mois, Pablo Longoria a gardé confiance en lui faisant une belle offre de prolongation. Proposition acceptée en mai dernier. Jordan Amavi, lié à l’OM jusqu’en juin 2025, a mis les choses au clair dans un entretien accordée à L’Equipe.

« J'aurais pu partir, des clubs étaient intéressés, j'avais de très belles offres. Si c'était une question de revenus, je serais parti, pour être tranquille, avoir mon salaire. Je n'ai jamais été comme ça », a assuré Jordan Amavi au quotidien sportif national. Le joueur de 27 ans a également confié continuer d’apprivoiser le rôle de piston gauche, mais aussi celui d’axial gauche, auquel Jorge Sampaoli l’a testé. Après deux titularisations contre le Servette et Braga, Jordan Amavi a joué 23 et 45 minutes contre Benfica et Saint-Etienne. Il était ensuite sur le banc contre Villarreal. Reste à savoir si Jordan Amavi débutera ce dimanche soir pour la première journée de Ligue 1 face à Montpellier. Jordan Amavi a encore une fois l'avantage d'être le seul latéral gauche de métier dans l’effectif de l’OM. Mais Jorge Sampaoli a montré qu’il était très fort pour innover et déplacer des joueurs loin de leur poste de prédilection.