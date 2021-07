OM : Duel avec Naples pour le concurrent d’Amavi

Dans : OM.

En quête d’un latéral gauche pour concurrencer Jordan Amavi, l’Olympique de Marseille a repéré une cible au Betis Séville. Il s’agit de l’Espagnol Alex Moreno, également convoité par Galatasaray et le Napoli.

Malgré les huit recrues déjà officialisées, Pablo Longoria n’a pas terminé son recrutement pendant ce mercato estival. Le président de l’Olympique de Marseille reste à la recherche d’un attaquant pour épauler le Polonais Arkadiusz Milik. Et de renforts pour les côtés de sa défense. On sait que le dirigeant se démène pour conclure le transfert définitif de Pol Lirola avec la Fiorentina. En revanche, la situation était plus floue en ce qui concerne le côté gauche.

Il a fallu attendre une information de la presse espagnole, reprise par Fotomac en Turquie, pour connaître l’identité d’une des cibles de Pablo Longoria. En effet, le patron du club phocéen s’intéresserait à son compatriote espagnol Alex Moreno (28 ans). Mais la piste s’annonce compliquée en raison de la concurrence sur ce dossier. Le latéral gauche passé par Majorque, le Rayo Vallecano et par Elche plairait également à Galatasaray et au Napoli, deux formations ambitieuses et capables de séduire le joueur aussi bien sportivement que financièrement. Mais Pablo Longoria a déjà montré ces dernières semaines qu’il savait se montrer convaincant.

Amavi un peu seul à gauche

Et en cas d’échec, on peut penser que le successeur de Jacques-Henri Eyraud a, comme à son habitude, une longue liste d’alternatives puisque le recrutement d’un latéral gauche apparaît indispensable avant le début de la saison prochaine. Le titulaire Jordan Amavi a certes prolongé son contrat qui expirait cet été. Mais derrière lui, les départs des Japonais Hiroki Sakai et Yuto Nagatomo n’ont pas été compensés. Tandis que le jeune Christopher Rocchia s’est engagé avec Dijon en Ligue 2. A noter tout de même que le défenseur central Luan Peres, qui a signé ce mercredi, peut aussi dépanner dans ce couloir gauche.