OM : Dugarry pose la question qui tue sur l'avenir d'Adil Rami

Depuis qu’il a avoué devant les caméras du Canal Football Club qu’il avait fait un « burn-out » après la Coupe du monde, Adil Rami est au cœur des discussions à Marseille. Blessé depuis plusieurs semaines, l’international français est de retour dans le groupe phocéen… mais avec un statut de remplaçant, Duje Caleta-Car et Boubacar Kamara s’étant imposés comme des titulaires en puissance. Comment le natif de Fréjus va-t-il parvenir à remonter la pente ? Christophe Dugarry se pose la question. Et l’ancien attaquant des Girondins de Bordeaux va plus loin, en se demandant clairement si à 33 ans, Adil Rami a encore le niveau pour jouer à l’Olympique de Marseille.

« Chacun a son propre caractère, mais je ne le comprends pas car c’est un moment magnifique de gagner la Coupe du monde. Je n’ai pas connu ça (le burn-out), bien au contraire. Après le titre de champion du monde j’étais content, j’étais heureux et j’avais envie d’être sur toutes les pelouses pour partager avec les gens. Après il dit un peu tout et son contraire, il dit qu’il était content d’être blessé… Il faut qu’il revienne. Après, la question que je me pose c’est : Est-ce qu’il peut revenir ? Il a passé six mois difficiles, il a 33 ans, est-ce qu’il a encore les jambes ? Est-ce qu’il a encore envie ? J’aime beaucoup ce garçon, donc je ne suis pas trop objectif, mais il faut qu’il soit à 100% car à Marseille on ne lui fera pas de cadeaux » a lâché sur RMC Sport un Christophe Dugarry qui se pose des questions au sujet de l’avenir de Rami. Ce n’est pas le seul…