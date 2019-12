OM : Marseille en Ligue des champions, c'est officiel (ou presque)

Dans : OM.

Après une phase aller exemplaire ou presque, l'Olympique de Marseille est deuxième de Ligue derrière le PSG. Tout indique que le club phocéen jouera la Ligue des champions en 2020-2021.

On fait dire ce que l’on veut aux chiffres, mais les faits sont là, en occupant le poste de dauphin du PSG avec 38 points après 19 journées de Ligue 1, l’Olympique de Marseille a probablement fait un grand pas vers un ticket pour la prochaine Ligue des champions. Même s’il reste 19 rencontres à jouer en Championnat, et autant de pièges, l’équipe d’André Villas-Boas a mis pas mal d’atouts de son côté. Et, se plongeant dans les statistiques et dans la longue histoire du club phocéen, La Provence voit même l’Europe quasiment acquise pour l’OM.

Marseille de retour dans la grande Europe

Car à chaque fois que Marseille s’est retrouvé dans cette position, les choses se sont bien terminées. « Six fois deuxième à la trêve, l'OM a fini cinq fois sur le podium (…) Par deux fois, l'OM a conservé sa deuxième place : lors du tout premier championnat professionnel en 1932-33, puis lors de son mano a mano avec les Girondins en 1998-99, se terminant par ce fameux PSG-Bordeaux où les Parisiens avaient été si complaisants », rappelle le quotidien régional. Cependant, le football n’étant pas une science exacte, il faut se rappeler que la seule fois où l’OM est tombé du podium après avoir terminé second la phase aller, c’était l’année où Lens, troisième à la trêve, avait fini champion. L’Olympique de Marseille et André Villas-Boas devront éviter ce bug de l’an 2020.