OM : Duel Simeone vs Longoria pour cette pépite argentine ?

Déjà intéressé lors de l'hiver dernier, Pablo Longoria n'a pas abandonné l'idée de recruter Thiago Almada, jeune prodige argentin de 20 ans. Le président de l'OM devra néanmoins faire face à la concurrence de l'Atletico et de l'Inter notamment.

Depuis le départ de Morgan Sanson pour Aston Villa contre une quinzaine de millions d'euros, l'OM est à la recherche d'un renfort dans l'entre-jeu. En janvier dernier déjà, Pablo Longoria avait coché le nom de Thiago Almada, jeune joueur de 20 ans évoluant au Velez Sarsfield. Un intérêt qui, si l'on en croit la presse argentine, est encore plus important aujourd'hui. Il est vrai que le meneur de jeu a pris du galon dans son club et est impliqué dans 24 buts toutes compétitions confondues (17 buts, 7 passes décisives).

Nico De la Rua, spécialiste du football argentin a livré une description détaillée du milieu de terrain au Phocéen. « C'est un numéro 10 ou un neuf et demi. Il peut aussi jouer sur les côtés, même si je le préfère dans l'axe. Il dribble, il percute et il est très juste dans ses passes et dans la finition. À son âge, il prend déjà le jeu de son équipe à son compte. Un petit gabarit pas très costaud, mais très solide sur ses appuis. On parle vraiment d'un joueur d'exception, déjà parmi les meilleurs à son poste. C'est l'avenir du football argentin à son poste et je pense qu'il va très rapidement arriver chez les A » a écrit le créateur du compte Cancha Argentina.

Une concurrence XXL

Mais malheureusement pour l'OM, Pablo Longoria est loin d'être le seul à avoir repéré la jeune pépite argentine. Diego Simeone, qui partage le même agent que Thiago Almada et qui est toujours friand de joueurs argentins est sur le coup. De nombreuses autres formations du vieux continent sont également intéressées. Parmi elle, Manchester City, le FC Barcelone et surtout l'Inter Milan. La valeur du meneur de jeu est estimée à 20 millions d'euros. Pour faire face à ces géants européens, le président marseillais compte jouer la carte de la rapidité, puisqu'il a déjà pris contact avec les dirigeants du Velez si l'on en croit la presse argentine. Jorge Sampaoli aurait même été envoyé en éclaireur afin de prendre la température avec le joueur lui-même. Reste à savoir si Thiago Almada sera réceptif au discours du coach marseillais, où s'il cédera aux chants des sirènes de plus gros clubs qualifiés en Ligue des Champions.