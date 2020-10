OM : Droit vers l’Europa League, Marseille peut être fier

Dans : OM.

Après deux défaites pour commencer sa campagne de Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille a déjà réduit ses chances de qualification en huitièmes de finale. Un accès honorable à l’Europa League semble davantage à la portée des Marseillais.

En phase de groupes de la Ligue des Champions, on a déjà vu pire comme situation. Il suffit de remonter jusqu’à la saison dernière pour s’apercevoir que l’Atalanta Bergame s’était qualifiée malgré trois défaites pour débuter sa campagne. Puis la Dea avait poursuivi son parcours inespéré jusqu’en quarts de finale avec une défaite in extremis contre le Paris Saint-Germain (2-1). Du coup, on pourrait se dire que l’Olympique de Marseille, battu par l’Olympiakos (1-0) et Manchester City (0-3), a encore toutes ses chances. Mais au vu de leurs performances inquiétantes, le quotidien régional La Provence conseille plutôt aux Phocéens de viser la troisième place qualificative pour l’Europa League, une compétition à ne pas négliger.

« Une "finale" contre l'Olympiakos, pour la troisième place, le 1er décembre au Vélodrome, reste une hypothèse un peu plus raisonnable, car il est moins difficile d'imaginer deux défaites des Grecs face à Manchester City que deux victoires de l'OM contre Porto, expliquent nos confrères. Et après tout, la Ligue Europa, ce n'est pas la honte non plus. D'ailleurs, aucun club français ne l'ayant gagnée, il n'y a pas de quoi faire la fine bouche... » Finaliste en 2018, Marseille pourrait s’offrir une aventure plus longue et surtout plus agréable en C3.