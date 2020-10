OM : Marseille ridicule en Europe, le mercato se paye

Dans : OM.

Au lancement de la saison 2020-2021, les suiveurs de l’OM se montraient plutôt satisfaits par le marché des transferts de leur club.

Il faut dire que depuis des mois, une saignée était annoncée avec la vente d’au moins deux joueurs cadres à forte valeur marchande, sans pouvoir recruter pour autant. Il ne s’est rien passé de tel, et si Bouna Sarr est parti au Bayern Munich sur la fin, André Villas-Boas a pu compter sur des renforts à plusieurs postes. S’il y a un manque avoué au poste d’avant-centre, surtout à l’heure où Dario Benedetto pédale dans la semoule, ce n’est clairement pas le seul problème aux yeux de Gérard Gili. Interrogé par Le Phocéen, l’ancien entraineur de l’OM dénonce carrément des transferts totalement inadaptés à l’exigence européenne.

« Pour moi, le problème vient d'abord d'un mercato incomplet. L'OM a recruté des joueurs là où il n'avait pas forcément besoin d'en prendre, et n'a pas recruté là où c'était essentiel. Résultat, c'est un entraîneur qui ne dispose pas de solutions aux postes où il y a des joueurs en difficulté. Je pense qu'il faut arrêter de chercher des explications : on a un groupe très limité qui a donné 130 % de ses capacités l'an dernier et qui s'est qualifié en C1 en grande partie, à mon avis, grâce à l'arrêt de la Ligue 1. Là, on repart avec une équipe qui n'a pas été renforcée et qui a, de plus, été contrariée dans sa préparation », a livré un Gérard Gili persuadé que l’OM aurait eu du mal à conserver sa place sur le podium si la saison précédente avait poursuivi son cours jusqu’au bout.