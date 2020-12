OM : Diego Costa, Jovic, les noms délirants du mercato

Dans : OM.

Malgré une marge de manœuvre très réduite, l’Olympique de Marseille tentera de recruter un avant-centre lors du mercato hivernal.

André Villas-Boas a appelé de ses vœux le recrutement d’un buteur afin de concurrencer Dario Benedetto et Valère Germain. Pablo Longoria s’est rapidement mis au travail, ciblant notamment Arkadiusz Milik. D’autres pistes existent pour le directeur sportif marseillais, comme celle menant à Islam Slimani, dont le profil ne séduit toutefois pas pleinement André Villas-Boas. Dans un édito consacré à des idées de prêts en attaque, Le Phocéen a lâché un nom plutôt séduisant, celui de Luka Jovic. Inutilisé par Zinedine Zidane au Real Madrid, l’ancien buteur croate de Francfort ne ferait sans doute pas de mal à la formation d’AVB…

« Acheté 63 ME par le Real à Frankfort il y a un an et demi, l'ancien prodige de l'Etoile Rouge et de Benfica est un gros flop en Liga. Pourtant, ce n'est pas le talent qui lui manque, mais Zidane ne lui accorde toujours pas sa confiance (4 matches en championnat). Le Real lui cherche donc une porte de sortie et c'est peut-être le moment de s'y engouffrer. L'OM ne serait toutefois pas le seul sur le coup, puisque Wolverhampton le veut et que Francfort et l'AC Milan sont en embuscade. Mais, qui ne tente rien… » note le média marseillais, qui avance également les noms d’Islam Slimani (Leicester), Cenk Tosun (Everton) et Odion Ighalo (Manchester United). Il sera intéressant de voir quelles seront les pistes de Pablo Longoria à ce poste où les bonnes affaires à moindre coût sont extrêmement rares. En parallèle, le directeur du football de l’OM pourrait être tenté de vendre un joueur à grosse valeur marchande, comme c’est par exemple le cas de Morgan Sanson.