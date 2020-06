OM : Deux signatures en plus, Eyraud enchaîne après Alvaro

Dans : OM.

Ce mardi midi, l’Olympique de Marseille a officialisé la signature définitive d’Alvaro Gonzalez, prêté l’été dernier par Villarreal.

Il s’agissait d’un prêt avec une option d’achat automatique à environ 4 ME, mais l’interruption de la saison en Ligue 1 avait créé un vide juridique qui avait jeté un énorme flou sur ce dossier. Finalement, tout est bien qui termine bien pour Alvaro Gonzalez et pour André Villas-Boas, avec la signature définitive de l’Espagnol. Et visiblement, Jacques-Henri Eyraud est très chaud pour prouver qu’il est plus que jamais aux manettes de l’OM en cette période où la vente du club à un groupe d’investisseurs représentés par Mourad Boudjellal fait l’actualité puisque deux autres signatures paraissent imminentes.

Selon les informations obtenues par le journal L’Equipe, le jeune attaquant Marley Aké, très apprécié par André Villas-Boas et qui s’est parfaitement intégré dans le groupe professionnel la saison dernière, va prolonger son contrat jusqu’en 2024 avec une nette revalorisation salariale à la clé. Ce mardi, Lucas Perrin en a fait de même avec une prolongation jusqu’en 2023. Deux signatures qui prouvent que l’Olympique de Marseille compte plus que jamais sur son centre de formation pour étoffer son effectif la saison prochaine. Un constat déjà visible il y a deux semaines, quand le club phocéen a officialisé la signature de six premiers contrats professionnels en l’espace de quelques jours. Reste maintenant à voir si Steve Mandanda imitera également Payet, Perrin, Aké et Alvaro en prolongeant dans les jours à venir. Le gardien international français est sous contrat jusqu’en 2021 et selon L’Equipe, il réfléchit à la possibilité de prolonger d’un an en baissant son salaire.