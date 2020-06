Officiel : Alvaro Gonzalez à l'OM jusqu'en 2023

Dans : OM.

Prêté avec succès l’été dernier à Marseille, Alvaro Gonzalez est désormais un joueur de l’OM jusqu’en 2023. Les conditions de la levée de son prêt étaient remplies depuis bien longtemps, et l’issue ne faisait aucun doute jusqu’à l’interruption de la saison. Cela a créé un léger imbroglio juridique qui a fini par être réglé. Le défenseur central signe ainsi définitivement à l’OM en provenance de Villarreal, et ce pour trois saisons. En 24 matchs sous le maillot olympien, l’Espagnol n’a connu qu’une seule fois la défaite, en Coupe de France. L’option d’achat de son transfert était de 4 ME hors bonus.