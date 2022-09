OM : Des joueurs rincés, état d’urgence à Marseille

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Auteur d’un début de saison canon, l’OM a marqué le pas depuis deux semaines avec deux défaites en Ligue des Champions, une victoire poussive contre Lille et un nul face à Rennes.

Malgré une baisse de rythme mi-septembre, l’Olympique de Marseille est deuxième de Ligue 1 et toujours invaincu après huit journées, une belle prouesse signée Igor Tudor. Cependant, il était grand temps que la trêve internationale arrive car les deux matchs de Ligue des Champions contre Francfort et Tottenham ont laissé des traces sur les organismes. Plusieurs joueurs se sont blessés (Gigot, Mbemba, Bailly, Payet) ces dernières semaines et de toute évidence, les dernières prestations ont été moins abouties, même lorsqu’il y avait la victoire au bout comme face à Lille il y a deux semaines. Physiquement, les joueurs de l’OM étaient dans le dur et cela ne fait aucun doute que la trêve internationale tombe à pic selon Jérôme Alonzo, qui a vu des joueurs « rincés » ces dernières semaines du côté de l’Orange Vélodrome.

La trêve internationale tombe à pic pour l'OM

« Il y a plusieurs alertes à l’OM. Physiquement, je vois des joueurs rincés. La trêve internationale va leur faire beaucoup de bien mais ils sont quand même épuisés. Individuellement, beaucoup de joueurs plongent. Je ne sais pas si c’est lié mais ce n’est pas impossible. Dès que les cols deviennent hors catégorie, cela devient beaucoup plus compliqué. Je ne sais pas si c’est seulement un coup de mou ou s’il faut s’en inquiéter. Il y a quelques dossiers qui pourraient alerter dans les prochaines semaines » a estimé Jérôme Alonzo, pour qui cette baisse de niveau physique est toutefois normale. Et pour preuve, les autres clubs français engagés en coupe d’Europe ont connu un phénomène similaire ces dernières semaines, à l’instar du PSG, de Monaco ou encore de Nice, de Rennes et de Nantes. Il s’agit maintenant de bien recharger les batteries pendant la trêve afin de repartir de plus belle jusqu’à la Coupe du monde, même si plusieurs joueurs de l’OM seront en sélection durant cette trêve (Guendouzi, Veretout, Clauss, Sanchez, Harit).