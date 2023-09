OM ‍: Des années de détresse, le témoignage poignant de Longoria

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Pablo Longoria traverse une période très compliquée à Marseille où il est menacé par les supporters et où son statut et constamment remis en question. Le président de l'OM s'est lâché dans une interview, où sa détresse a frappé les journalistes.

En dépit d'une semaine très agitée, l'OM doit tout de même se tourner vers le sportif avec un premier match d'Europa League cette saison à disputer, face à l'Ajax Amsterdam. Une rencontre sous haute tension, encore plus avec les récents événements qui ont frappé Marseille. Marcelino a déjà quitté le club phocéen et Pablo Longoria songe à faire la même chose. Le président marseillais n'a pas la tête à penser à l'échéance européenne et s'est exprimé durant un entretien à La Provence, durant lequel il est revenu sur la situation à l'OM. Le directeur de la rédaction du journal a raconté les coulisses de cet entretien sur BFM Marseille, en expliquant la détresse psychologique qui semble frapper le dirigeant espagnol.

Longoria jette l'éponge, il est épuisé psychologiquement

💬 "On a l'impression qu'il se fait dévorer par Marseille"



Aurélien Viers, directeur de la rédaction de La Provence, journal dans lequel Pablo Longoria a été interviewé, explique les coulisses de l'échange pic.twitter.com/RzyrZBYqCr — BFM Marseille Provence (@BFMMarseille) September 21, 2023

« On a l'impression qu'il se fait dévorer par Marseille. Il est arrivé très fatigué, il s'est assis dans le fauteuil et nous a dit qu'il lâcherait tout ce qu'il a sur le cœur. Il a aussi employé l'expression avoir un poids sur le dos. Il avait vraiment envie de se confier sur tout ce qui lui est arrivé ces derniers mois, ces dernières années. Il nous a dit plusieurs fois que le problème n'est pas les supporters, que ça va au-delà. On l'a approché et il a également pensé à La Provence pour s'exprimer en toute confiance. On a une relation de confiance avec l'OM. Ça s'est bien passé, l'ambiance était vraiment lourde. Il était le seul à s'exprimer, il était juste avec deux membres de son staff. Encore une fois, c'était poignant sur les accusations, les tentatives d'extorsion, de chantage. C'est vraiment allé très loin. Il nous dit que c'est impossible de continuer à travailler comme ça. On lui parle du futur entraîneur, mais il dit ne pas avoir la tête à ça, ce qui paraît hallucinant » a confié Aurélien Viers au sujet de Pablo Longoria qui est vraisemblablement à bout mentalement. L'ère Longoria touche probablement à sa fin, précipitée par ses propres supporters.