OM ‍: Départ imminent, Pau Lopez reçoit trois offres

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Après avoir recruté Geronimo Rulli et Jeffrey de Lange, l'OM doit boucler au plus vite le départ de Pau Lopez. Le gardien espagnol a tout de même quelques pistes pour son avenir.

Il y a du monde chez les portiers à l'Olympique de Marseille, qui continue de payer des salaires imposants. Mais l'avenir de Pau Lopez devrait se décanter prochainement pour le plus grand soulagement de Pablo Longoria, qui aurait été bien embêté de conserver Pau Lopez dans son effectif après avoir recruté coup sur coup Geronimo Rulli et Jeffrey de Lange. A lire les informations de Relevo ce mercredi, l'ancien dernier rempart de l'AS Roma a de fortes chances de réintégrer la ligue espagnole dans les prochains jours. Trois clubs s'intéressent à son profil, à commencer par Gérone. Troisième du championnat la saison dernière et directement qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des champions, Gérone en fait sa priorité et semble aujourd'hui la piste la plus chaude pour Pau Lopez.

Gérone, Valence et Atlético sur Pau Lopez

👀 NOTICIA @QueThiJugues / @carrusel



El @GironaFC NEGOCIA amb el Marsella per l’arribada del porter gironí PAU LÓPEZ a Montilivi.



No compta pels francesos i s’entrena amb el filial.



L’Atlético de Madrid és la principal competència a la negociació.



Decisió aquesta setmana. pic.twitter.com/tuir6OpCPh — Nil Solà (@Nilsola10) August 14, 2024

Le journaliste Nil Sola ajoute que l'accord sera conclu dans les prochains jours, au plus tard dans une semaine. Une bonne nouvelle pour l'OM, ​​qui revient sur les contacts avec le FC Valence et l'Atlético de Madrid. Quoi qu'il en soit, les dirigeants olympiques peuvent être rassurés sur l'attractivité de Pau Lopez, qui reste un gardien apprécié en Europe et qui trouvera donc une porte de sortie d'ici à la fin du mercato estival. De quoi éviter une catastrophe financière avec quatre gardiens professionnels sous contrat et avec un salaire élevé pour l'ensemble de la saison puisque rappelons qu'en plus de Jeffrey de Lange et de Geronimo Rulli, l'OM a toujours Ruben Blanco dans son effectif.