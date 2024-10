Ça chauffe à l'OM, Rabiot et Hojbjerg ont Greenwood dans le viseur

Dans : OM.

Excellent sur le début de saison au point d’être le meilleur buteur de l’OM, Mason Greenwood affiche depuis quelques semaines une irrégularité de plus en plus frustrante pour les supporters… et pour ses coéquipiers.

Meilleur buteur de l’Olympique de Marseille cette saison, Mason Greenwood a démarré le championnat en boulet de canon. L’ancien attaquant de Manchester United a rapidement donné l’impression d’être beaucoup trop fort pour les défenseurs de Ligue 1, avant que le mois de septembre ne ramène tout le monde sur terre. Contre Nice ou Strasbourg, l’international anglais (1 sélection) est passé à côté de ses matchs et face au PSG dimanche soir au Vélodrome, ce fut encore bien pire. Sorti dès la mi-temps par Roberto De Zerbi qui lui a notamment reproché son manque d’efforts défensifs, Mason Greenwood suscite aussi quelques agacements au sein du vestiaire de l’OM.

Sur l’antenne de RMC, le consultant Walid Acherchour a révélé que des cadres tels que Rabiot ou Hojbjerg ont notamment tiré les oreilles de la star anglaise de Marseille ces derniers jours. « Pour l’instant on a vu un Greenwood différent sur les trois premiers matchs par rapport au reste. A Montpellier, il fait un très gros match, mais il ne faudrait pas qu’il devienne fort avec les faibles et faible avec les forts. Contre Nice, il n’a pas été bon. Contre Strasbourg, il n’a pas été extraordinaire. Contre Angers qui pourtant est un faible, il n’a pas été bon du tout et contre le PSG, il a été un poids pour son équipe » a commenté le chroniqueur de l'After Foot avant de poursuivre.

Greenwood rappelé à l'ordre par Rabiot et Hojbjerg

« Il s’est embrouillé énormément de fois avec Hojbjerg et Rabiot qui lui reprochait de ne pas bosser et de laisser Murillo en un contre deux face à Nuno Mendes et Barcola. C’est quand même un problème. Même contre Reims en deuxième mi-temps, Murillo prend la foudre et jamais Greenwood ne vient l’aider. Si tu fais gagner les matchs, ok ne défends pas. Mais si tu n’arrives pas à être décisif et en plus que tu n’aides pas, ça peut devenir un problème » a livré celui qui intervient aussi chaque week-end sur DAZN pour analyser la Ligue 1. Attention donc à ne pas devenir un problème à Marseille pour Mason Greenwood, lequel avait brillé contre Montpellier il y a deux semaines afin de livrer un match à oublier face au PSG. L’Anglais sera attendu au tournant dimanche à Nantes, où Roberto De Zerbi ne laissera rien passer.