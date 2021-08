OM : Delort à Marseille, Sampaoli fait un aveu

Dans : OM.

Par Baptiste Mulatier

Courtisé par l’OGC Nice, Andy Delort donne sa préférence à l’Olympique de Marseille. Pourtant, Pablo Longoria va avoir bien du mal à assumer financièrement ce transfert. Jorge Sampaoli a affiché son pessimisme.

Andy Delort va quitter Montpellier, cela ne fait aucun doute. La question est de savoir où. Déjà en guerre après les événements de dimanche soir, l’OGC Nice et l’Olympique de Marseille se livrent une autre bataille en coulisses, pour Andy Delort. L’international algérien intéresse les deux clubs du sud, même si l’OGC Nice semblait avoir plusieurs longueurs d’avance il y a quelques jours. Finalement, Pablo Longoria tente de retourner la situation en sa faveur, et Andy Delort est loin d’être insensible à l’intérêt de l’OM. Il lui donnerait même sa préférence, alors qu’il est d’accord sur les bases d’un contrat avec Nice. Qui raflera la mise ? L’OM ne serait capable d’offrir qu’un prêt avec une petite option d’achat. Jorge Sampaoli, séduit par le profil de l’attaquant du MHSC depuis plusieurs mois, ne se fait guère d’illusion.

« C’est quasiment impossible »

« Oui c’est un joueur qui nous intéresse, qui a des bonnes qualités devant le but et un joueur courageux. Personnellement, j’ai toujours vu Delort comme le neuf de l’OM grâce à ses caractéristiques de joueur mais il y a une impossibilité à cause du prix du marché puis des inconvénients avec le club pour le recruter. Moi j’ai parlé de lui ici il y a très longtemps quand je suis arrivé au club. C’est quasiment impossible aujourd’hui, peut-être dans les derniers moments du mercato on verra une porte s’ouvrir. Il n’y a pas eu assez de vente de la part du club pour recruter un tel joueur », a clairement regretté l’entraîneur de l’OM en conférence de presse ce jeudi. A moins que l’OM ne trouve l’argent nécessaire assez rapidement, Andy Delort a donc peu de chances de s’installer à Marseille.