Vente OM ‍: Frank McCourt lâche l'affaire

Frank McCourt est toujours le propriétaire de l'Olympique de Marseille, mais son détachement ne signifie pas forcément qu'il est sur le point de vendre. En tout cas, l'Américain ne semble plus autant vibrer pour l'OM.

A l’heure où l’OM a brillé en Coupe d’Europe en se qualifiant pour les demi-finales de l’Europe League grâce à sa victoire sur le Benfica Lisbonne, nulle trace de Frank McCourt. Le propriétaire du club marseillais avait pourtant l’habitude de répondre présent au moins une ou deux fois par saison, réservant sa place dans la corbeille du Vélodrome pour les matchs importants. Ce ne sera donc pas pour ce quart de finale, et il est désormais guère évident de le voir venir dans la cité provençale pour les demi-finales du mois de mai face à l’Atalanta Bergame. Son détachement vis à vis de la santé financière, administrative et dirigeante du club marseillais laisse tout de même tout le monde circonspect.

Quel avenir pour Longoria, le bras droit de McCourt à l'OM ?

Les rumeurs de la vente du club à des intérêts saoudiens se multiplient alors que la fin de saison pourrait permettre une cession de l’OM au PIF, le fonds d’investissement de l’Arabie Saoudite. Mais personne ne voit rien venir malgré les insiders qui assurent que tout est en place pour une telle opération. Seule certitude, Frank McCourt n’a plus vraiment de regard pour Marseille. Le site Team Football rappelle que l’Américain se détache de plus en plus de son club, et même l’organisation de la saison prochaine, ne semble pas le concerner. Pablo Longoria a les pleins pouvoirs, et si le dirigeant espagnol s’est rendu aux Etats-Unis pour discuter avec McCourt en juin 2023 et en janvier 2024, son avenir rester incertain. Après une saison bien compliquée sur le plan personnel et sportif, Longoria annonce publiquement qu’il est motivé pour continuer, mais confierait en privé vouloir passer la main pour revenir à des fonctions plus proches de son coeur du métier, le recrutement.

Pour le moment, l’actualité chaude de l’Olympique de Marseille empêche réellement de se pencher sur le fond du problème, sachant que le club phocéen est désormais demi-finaliste de Coupe d’Europe. Mais selon le site spécialisé, la démission du conseil de surveillance du club de la part de Frank McCourt indique bien que l’Américain est ouvert à une vente en cas de proposition. Et son envie annoncée de léguer l’OM à ses enfants dans quelques années semble désormais bien illusoire. A moins que, comme de nombreux spécialistes l’affirment également, il n’y ait absolument rien de neuf sur la question de la vente du club, ce qui fera de McCourt, certes pas défaut, le propriétaire de l’OM pour les années à venir.