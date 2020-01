OM : Déjà une recrue estivale, c’est la magie du mercato

Dans : OM.

Depuis le début de la saison, Dimitri Payet et Dario Benedetto sont régulièrement cités comme des acteurs majeurs de l’excellent parcours de l’Olympique de Marseille.

Mais si l’équipe d’André Villas-Boas est solidement installée à la seconde place du classement, c’est également grâce à un secteur défensif bien plus performant que les années précédentes. Boubacar Kamara, Duje Caleta-Car et Alvaro Gonzalez réalisent tous les trois une très belle saison, ce qui donne une stabilité que l’on n’avait plus vu depuis un moment à Marseille en défense. Pour rappel, l’Espagnol, recruté cet été en provenance de Villarreal, n’était que prêté par le Sous-Marin jaune.

Mais dans une interview accordée à AS, le défenseur de 30 ans a officialisé son transfert définitif à Marseille, les clauses concernant l’option d’achat ayant été automatiquement levées selon lui. « Une clause d'option d'achat obligatoire a été introduite dans mon contrat, selon laquelle, si je jouais cinq matchs, l'OM devrait la payer. Il n'y avait qu'une étape pour rendre officiel le transfert, et je suis très heureux ici. Mon objectif était d'arriver dans le club en forme, car si je jouais cinq matchs, j'allais signer trois autres saisons. Il n'y a pas de meilleur endroit que celui où les gens vous aiment. Je me sens aimé et je suis très heureux à Marseille » a apprécié Alvaro Gonzalez, un véritable guerrier qui s’est rapidement mis le Vélodrome dans la poche grâce à des prestations consistantes et un état d’esprit irréprochable.