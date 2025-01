OM ‍: De Zerbi jette 12 millions d’euros à la poubelle

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Privé de Geoffrey Kondogbia et de Pierre-Emile Hojbjerg contre Le Havre dimanche, Roberto De Zerbi a fait appel à Bilal Nadir au milieu de terrain. Une surprise car le jeune Marseillais a été préféré à Ismaël Koné.

Recruté pour 12 millions d’euros en provenance de Watford l’été dernier, Ismaël Koné peine à s’imposer à l’Olympique de Marseille. Le début de saison de l’international canadien a été contrarié par une longue blessure à la cheville mais depuis son retour, on ne peut pas dire que le milieu de terrain de 22 ans casse la baraque. Barré par la concurrence de Rongier, Rabiot ou encore Hojbjerg, il avait une occasion en or de se mettre en évidence ce dimanche face au Havre avec les absences cumulées de Kondogbia et de Hojbjerg.

Pour sa première titularisation de la saison avec l’OM, Bilal Nadir (21 ans) inscrit le premier but de sa carrière professionnelle ! 🇲🇦👏🏽



Il a opté pour le Maroc l’année dernière. 🫡 pic.twitter.com/tigAa5SbSb — 🏆 Actu Foot Afrique (@ActuFootAfrique) January 5, 2025

Mais contre toute attente, c’est le jeune Bilal Nadir qui a débuté au milieu de terrain… et qui a brillé, inscrivant notamment un but superbe en première mi-temps. Dans son édition du jour, L’Equipe confirme la mauvaise nouvelle pour Ismaël Koné, qui n’entre pas vraiment dans les plans de son entraîneur. « Dans la hiérarchie des milieux, Nadir a devancé Harit qui a des pépins récurrents au mollet et Koné, recruté pour 12 millions d’euros l’été dernier » écrit le quotidien national.

Un mauvais signal pour Ismaël Koné

En conférence de presse après la belle victoire de son équipe dimanche soir, Roberto De Zerbi a supplié Koné, Rowe ou encore Wahi de faire plus afin de le faire douter davantage au moment de choisir ses onze titulaires. « Des joueurs comme Koné, Wahi, Brassier ou Rowe ont de la qualité. Ils doivent me mettre en difficulté s’ils veulent bousculer la hiérarchie. Aucun joueur n’a la garantie absolue de jouer » a prévenu l’entraîneur de l’Olympique de Marseille. Le coach italien a tout de même envoyé un message positif à Koné en le faisant entrer dès la mi-temps… à la place de Nadir. L’occasion pour l’international canadien de grappiller du temps de jeu et de prendre du rythme même s’il s’est moins mis en évidence que son concurrent marocain.