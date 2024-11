OM ‍: De Zerbi fonce sur cette piste à 35 millions du PSG

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Dans le viseur du PSG selon la presse italienne, Nicolo Fagioli ne laisse pas non plus insensible Roberto De Zerbi. L’entraîneur de l’OM aimerait que son club se positionne vite sur l’international italien de la Juventus.

En manque de temps de jeu à la Juventus Turin depuis le début de la saison, Nicolo Fagioli a de fortes chances de quitter les Bianconeri dans les semaines à venir. L’international italien ne veut pas perdre sa place en sélection et pour cela, il doit jouer davantage. Sa situation a d’ores et déjà alerté le Paris Saint-Germain, dont l’entraîneur Luis Enrique apprécie le profil du joueur et ses qualités techniques. Mais d’après les informations relayées par le site Juve Live, le PSG n’est pas le seul club français à se pencher sur Nicolo Fagioli.

Expert de la Série A après son passage à Sassuolo et en raison de sa nationalité, Roberto De Zerbi est également un grand fan de Nicolo Fagioli. L’OM est pourtant pourvu dans ce secteur du milieu de terrain avec Hojbjerg, Rabiot, Kondogbia, Rongier, Koné, Harit ou encore Nadir. Mais il manque une touche de technique à Marseille et De Zerbi aimerait faire venir Fagioli pour résoudre ce problème. Reste que pour convaincre la Juventus Turin de lâcher son international italien de 23 ans, il faudra signer un très gros chèque.

Alors que la somme de 20 millions d’euros était évoquée ces derniers jours, c’est plutôt 35 millions d’euros qui seront nécessaires pour faire craquer la Juventus Turin. Car même si Nicolo Fagioli joue peu depuis la nomination de Thiago Motta, la Vieille Dame est convaincu du potentiel immense du joueur, qui n’a d’ailleurs pas échappé au PSG et à l’OM. La question est maintenant de savoir si les clubs français intéressés passeront officiellement à l’action dès le mercato hivernal, ou s’ils attendront l’été prochain. Quoi qu’il en soit, les dirigeants de la Juventus Turin sont ouverts à un départ mais pas à n’importe quel prix. Le club turinois espère même parvenir à une grosse vente de Fagioli pour financer le recrutement d’un ou deux défenseurs en janvier, un secteur où Thiago Motta est privé de plusieurs joueurs blessés pour une longue période.