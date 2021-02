OM : Longoria veut Sarri ou Sampaoli à Marseille, personne d'autre

Dans : OM.

Trois jours après l’annonce du départ d’André Villas-Boas, l’Olympique de Marseille est toujours à la recherche de son futur entraîneur.

En attendant d’avoir trouvé l’oiseau rare, Pablo Longoria a confié les rennes de l’équipe première à Nasser Larguet, par ailleurs responsable du centre de formation du club phocéen. Sur le banc face à Lens mercredi (2-2), l’expérimenté tunisien de 62 ans aura de nouveau la charge de l’équipe pour le choc contre le Paris Saint-Germain, dimanche soir au Vélodrome. Pour l’heure, Nasser Larguet ne sait pas encore jusqu’à quand il sera l’entraîneur intérimaire de l’Olympique de Marseille. Et pour cause, Pablo Longoria ne souhaite pas se précipiter et a véritablement l’intention de frapper un grand coup pour la succession d’André Villas-Boas, à en croire La Provence.

Balayant d’un revers de la main les pistes Robert Moreno, Carlos Queiroz ou Hervé Renard, le quotidien régional affirme que le directeur sportif de l’Olympique de Marseille veut attirer un gros nom sur la Canebière. C’est ainsi que Maurizio Sarri et Jorge Sampaoli seraient les deux véritables pistes suivies par Pablo Longoria pour succéder à André Villas-Boas. Le premier a été écarté par la Juventus Turin cet été, mais est toujours contractuellement lié à la Vieille Dame jusqu'en juin 2021, ce qui complique fortement le dossier d’autant plus qu’il n’est pas favorable à l’idée de reprendre un club en cours de saison.

De son côté, Jorge Sampaoli est en poste à l’Atlético Mineiro et a encore quatre matchs à disputer avant la fin du championnat brésilien le 26 février prochain. Des négociations ont été entamées avec l’ex-sélectionneur de l’Argentine et du Chili mais en parallèle, l’Atlético Mineiro va tenter de le prolonger. La piste Sampaoli est toutefois bien plus réaliste que celle menant à Sarri pour Marseille, et cela pour deux raisons. Premièrement, l'Argentin a fait savoir qu'il était intéressé par le challenge olympien et surtout, il dispose d'une clause libératoire qui peut permettre à l'OM de le recruter à tout moment sans que Mineiro n'ait son mot à dire. Reste maintenant à voir si la solution qui sera retenue par Pablo Longoria sera de confier l'équipe à Nasser Larguet jusqu'à la fin du championnat brésilien le 26 février avant de nommer Jorge Sampaoli à la tête de Marseille...