Le PSG a un coup de coeur pour Nicolo Fagioli

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un défenseur central en urgence, la Juventus Turin pourrait vendre Nicolo Fagioli afin de renflouer ses caisses. Une situation que le PSG surveille avec la plus grande attention selon la presse italienne.

L’été dernier, le Paris Saint-Germain a cassé sa tirelire pour s’attacher les services de Joao Neves, recruté en provenance du Benfica Lisbonne pour plus de 70 millions d’euros. Un achat ciblé par Luis Campos et validé par Luis Enrique avec un joueur qui colle totalement au style de jeu que souhaite instaurer le technicien espagnol dans la capitale. Dans ce secteur de jeu, le PSG dispose également de Zaïre-Emery, de Vitinha et de Fabian Ruiz, mais l’international espagnol ne donne pas vraiment satisfaction, ce qui pourrait pousser Paris à foncer sur un milieu de terrain dans les semaines ou les mois à venir.

Et selon les informations de la Gazzetta dello Sport, Nicolo Fagioli ne laisse pas insensible le club parisien. L’international italien (7 sélections) de 23 ans est dans la rotation à la Juve, où la concurrence est féroce au milieu de terrain avec Locatelli, Arthur, Thuram, Douglas Luiz, McKennie ou encore Koopmeiners. La Vieille Dame ayant besoin d’investir pour recruter un défenseur central dès cet hiver, elle pourrait accepter de vendre Fagioli dans le but de renflouer ses caisses. Une aubaine pour le Paris Saint-Germain, dont l’entraîneur Luis Enrique apprécie beaucoup le profil du joueur formé à la Juventus Turin selon la presse italienne.

Fagioli au PSG pour 25 millions d'euros ?

Le PSG verrait d’un très bon oeil un potentiel départ du natif de Piacenza et envisage de passer à l’offensive l’été prochain et pourquoi pas dès le mois de janvier si la porte s’ouvre. Du côté bianconeri, on ne se montre pas plus gourmand que ça pour Fagioli puisque le prix de 25 millions d’euros est avancé. Une somme tout à fait correcte pour un international italien de 23 ans, sous contrat avec la Juventus jusqu’en 2028. L'actuel 6e de Série A est dans l’obligation de vendre pour acheter un défenseur central et ne se montrera donc pas trop difficile. De quoi réaliser une superbe opération pour le Paris Saint-Germain, qui a toutes les cartes en mains dans ce dossier.