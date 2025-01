OM ‍: De Zerbi fait une énorme annonce pour son avenir

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Nouvel entraineur de l'OM, Roberto De Zerbi se plait de plus en plus en Provence. Le voilà prêt à s'inscrire dans la durée, jusqu'en 2030 !

Entraineur en vogue en Premier League, Roberto De Zerbi a surpris tout le monde en signant à l’OM l’été dernier. Annoncé proche de Manchester United ou de plusieurs clubs européens majeurs, il avait été soupçonné d’avoir signé à Marseille faute d’avoir trouvé chaussure à son pied. Néanmoins, l’entraineur italien a vu les pièces du puzzle se mettre en place, avec notamment un recrutement d’ampleur signé Pablo Longoria, ce qui permet de justifier son arrivée dans un club ambitieux en France, et qui va forcément l’être en Europe la saison prochaine si les Provençaux continuent sur leur lancée.

Le projet OM, c'est avec De Zerbi

Le projet avec Roberto De Zerbi est donc lancé, et ce n’est pas la phrase pas très inspirée lancée après la défaite à domicile contre Auxerre à l’automne, où il avait dévoilé qu’il pouvait partir s’il était le problème de l’équipe. Forcément, cette sortie a fait du bruit mais tout est rapidement entré dans l’ordre, et selon les révélations de L’Equipe, le message est particulièrement limpide en interne. L’ancien coach de Brighton et Sassuolo notamment confie au sein du club que le projet le passionne et qu’il se voit bien rester « quatre ou cinq ans » à l’OM.

Un avenir très longue durée et qui montre en tout cas la détermination de l’Italien de réussir à Marseille, alors qu’il est très rare qu’un entraineur tienne plus de deux ans à l’OM. Mais vu l’état d’esprit affiché et l’exigence au sein du club transmise par De Zerbi, nul doute que le voir à la tête de l’équipe jusqu’en 2030 ne déplairait pas aux supporters, qui ont rapidement adopté leur nouvel entraîneur.