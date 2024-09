OM ‍: De Zerbi en plein délire, Di Meco veut une révolution

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM est tombé de haut ce dimanche soir en Ligue 1 sur la pelouse de Strasbourg. Certains choix de Roberto De Zerbi ne sont pas des plus appréciés chez les fans et observateurs phocéens.

A Marseille, le soufflé est quelque peu retombé depuis la défaite à Strasbourg ce dimanche soir en Ligue 1. L'OM n'a pas fait un grand match et certains choix de Roberto De Zerbi n'ont pas été compris, comme celui par exemple d'avoir aligné Pierre-Emile Højbjerg en tant que défenseur central. Et ce alors qu'un joueur comme Chancel Mbemba est mis à l'écart du groupe pour le moment. De quoi agacer Eric Di Meco, qui aimerait que l'Italien revoit son jugement concernant l'ancien de Porto. Aussi, le consultant aimerait que Roberto De Zerbi change ses plans en attaque. Et Elye Wahi est concerné.

De Zerbi invité à revoir ses choix

Sur l'antenne d'RMC, le consultant n'a pas fait dans la langue de bois sur le sujet même s'il se veut encore patient avec De Zerbi. « Hier j'ai eu mal à mon Mbemba. (...) Comment l'OM peut-il se tirer une balle dans le pied comme ça quand t'as Mbemba qui regarde le match à la maison ? Ce mec a toujours répondu présent même s'il ne va plus à 2000 à l'heure. Il aurait pu rendre service. Il ne l'ont pas vendu donc autant le voir sur le terrain. Et Wahi en pointe je ne comprends plus. Il est isolé. J'ai hâte de voir Maupay titulaire. Avec son équipe-type, avec Rabiot, Maupay et Rowe, j'ai l'impression qu'on n'a pas encore tout de De Zerbi », a notamment indiqué Eric Di Meco, qui aimerait que Roberto De Zerbi remette un peu en question certains des choix faits il y a quelques semaines. Reste à savoir si cela sera le cas. L'ancien de Brighton aura un peu de temps devant lui avant la prochaine rencontre de l'OM. Ce sera face à Angers vendredi soir prochain du côté du Stade Vélodrome.