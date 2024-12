OM ‍: De Zerbi en a fait une star, Marseille applaudit

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche, l'OM a facilement battu l'AS Saint-Etienne pour son entrée en lice en Coupe de France. Encore une fois, Luis Henrique aura rendu une copie presque parfaite et soulignée par les observateurs du club phocéen.

L'OM a pulvérisé Saint-Etienne ce dimanche en 32es de finale de la Coupe de France. Les hommes de Roberto De Zerbi ont inscrit 4 buts et régalé leurs fans. L'entraineur italien n'avait pas spécialement fait tourner dans le Forez, désireux de marquer les esprits pour bien terminer l'année 2024. Encore une fois, l'ancien de Brighton comptait sur Luis Henrique. Et le Brésilien lui a bien rendu sa confiance, y allant de son but et livrant une prestation aboutie. L'ancien de Botafogo met les fans et observateurs de l'Olympique de Marseille sur les fesses, alors qu'il avait du mal jusque-là à s'imposer sur la Canebière.

Luis Henrique, c'est impressionnant

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Luís Henrique⚡️ (@luis_ht01)

Via X, nombreux ont en effet été les amoureux de l'OM à féliciter le Brésilien pour sa belle forme : « Luis Henrique, tout juste 23 ans, doit être un modèle pour tous les futurs jeunes joueurs, français ou étrangers de l'Olympique de Marseille. Travail, professionnalisme. À l'écoute des coachs et de l'OM. Abnégation. Expériences engrangées. Ambitions » ; « L'OM a développé Luis Henrique, des coachs qu'il a rencontrés jusqu'à son prêt et son avènement sous De Zerbi. Luis Henrique est sous contrat jusqu'en 2028. » ; « Fierté, et ce n'est que le début » ; « N’oublions pas, c'est une recrue de Pablo Longoria » ; « La saison de Luis Henrique avec l’OM : 16 matches, 7 buts, 6 passes décisives. C’est la résurrection pour le Brésilien » ; « La différence entre le Luis Henrique, débarqué de son Brésil sans quasi aucune référence à 18 ans et le Luis Henrique sous Roberto De Zerbi est tellement impressionnante. Le poulet sans tête est devenu un joueur ultra intelligent, qui fait toujours les bons choix ! » ou encore « Luis Henrique est en train de devenir un joueur très, très sérieux. La panoplie s’étend petit à petit et c’est très intéressant à observer ». Luis Henrique devrait encore être un élément important de l'OM lors de la seconde partie de saison. Les Phocéens ont des ambitions élevées et le Brésilien peut jouir d'une confiance XXL. Il est aussi un exemple à suivre pour beaucoup de ses coéquipiers.