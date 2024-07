OM ‍: De Zerbi affronte le maire de Marseille, il veut Greenwood

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Mason Greenwood s'éloigne de l'OM depuis la prise de parole du Maire de Marseille, Benoit Payan. Mais Roberto De Zerbi ne lâche pas l'affaire et tente de convaincre l'Anglais de signer à tout prix.

Avant même d’éventuellement signer à l’Olympique de Marseille, Mason Greenwood fait beaucoup parler de lui. Personne ne remet en cause ses qualités sportives, qui ont fait de lui un grand espoir du football anglais avant de le voir confirmer que son niveau de jeu était au-dessus de celui de Getafe lors de son prêt la saison passée. Mais entre temps, le joueur a été suspendu par son club de Manchester United pour avoir frappé sa petite amie de l’époque. Et même si son procès a été abandonné quand celle qui est ensuite devenue son épouse a retiré sa plainte, l’Angleterre ne lui a pas pardonné et il est inimaginable de le voir retrouver les terrains de Premier League. Un personnage sulfureux donc, qui a provoqué de vives réactions en étant annoncé proche de l’OM, Pablo Longoria ayant même préparé une offre aux alentours des 30 ME pour convaincre Manchester United de lui vendre son jeune ailier.

Mais avant même de trouver un accord définitif, le président marseillais s’est heurté à une sortie musclée de Benoit Payan, qui s’est vivement opposé à l’arrivée d’un joueur avec un tel passé au sein du club provençal. La déclaration du Maire de la ville a refroidi clairement le dossier, et même le joueur a pris du recul, estimant qu’il serait peut-être compliqué de signer à l’OM dans ces conditions. Résultat, la Lazio Rome est revenu sur le devant de la scène et croit désormais fermement en ses chances, au point de faire une nouvelle offre de plus de 25 millions d’euros à MU.

De Zerbi ne lâche pas Greenwood

Mais il y a un homme qui ne baisse pas les bras, et qui monte même au créneau. Selon Gianluca Di Marzio, c’est Roberto De Zerbi qui s’active pour convaincre Greenwood de signer à l’OM, et lui faire comprendre que les réactions négatives ne doivent pas l’empêcher de relever ce beau challenge. L’Anglais doit désormais trancher alors que les Red Devils sont prêts à accepter les deux offres. La réponse pourrait intervenir avant le week-end selon le journaliste italien, persuadé que, dans un sens ou dans l’autre, Marseille sera fixé dans les prochaines heures sur sa capacité à faire venir Mason Greenwood.