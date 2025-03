L’OM mise sur une mystérieuse recrue

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Touché derrière la cuisse contre Nantes dimanche, Amir Murillo va sans doute rater les prochains matchs de l’OM. Un réel coup dur tant le Panaméen est devenu au fil des semaines un titulaire indiscutable pour Roberto De Zerbi.

C’est assurément le gros point noir de la soirée de dimanche pour l’Olympique de Marseille. Rapidement en première mi-temps, le défenseur Amir Murillo est resté au sol, victime d’un problème musculaire derrière la cuisse. Rarement blessé depuis son arrivée en Provence il y a un an et demi, l’ancien latéral d’Anderlecht a été contraint de sortir et cela n’augure rien de bon pour les semaines à venir. On peut d’ores et déjà imaginer que Roberto De Zerbi devra se passer de Murillo contre Lens samedi soir et les solutions ne sont pas si nombreuses au sein de l’effectif olympien pour le remplacer. Le coach de l’OM pourrait choisir Cornelius, mais à l’instar de Kondogbia, le Canadien est gaucher et donc assez inadapté à ce poste de défenseur central droit.

OM : Murillo blessé, De Zerbi a une idée de génie https://t.co/dSJp0yROVB — Foot01.com (@Foot01_com) March 3, 2025

Entré en jeu face à Nantes dimanche, Lirola a tout raté ou presque et on imagine mal Roberto De Zerbi le titulariser dans moins d’une semaine. Reste finalement deux options : celle d’un replacement en défense de Valentin Rongier, ou celle d’une première titularisation pour Luiz Felipe. Arrivé en janvier sur la pointe des pieds, l’international italien a (enfin) disputé ses premières minutes contre Nantes, dimanche en fin de match. Encore méconnu en France et alors que des doutes entourent sa condition physique, cette recrue encore très mystérieuse pourrait vite être mise en lumière selon La Provence.

Rongier ou Luiz Felipe pour remplacer Murillo

« L’Italo-Brésilien, arrivé en début de mercato, n’a pas été engagé pour tenir ce rôle (de central droit) mais pour être le doublon naturel de Balerdi. Il n’empêche que son expérience pourrait être précieuse même s’il est naturellement à court de compétition et se projette moins que Murillo » explique le quotidien local. Autrement dit, Luiz Felipe pourrait s’adapter à ce nouveau poste et fêter sa première titularisation avec l’OM samedi prochain face à une équipe de Lens en pleine crise, qui vient de subir quatre défaites de suite en Ligue 1. Roberto De Zerbi a encore quelques jours pour trancher.