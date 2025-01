OM ‍: De Zerbi a trouvé son défenseur central en Ukraine ‍!

Le mercato de l'OM est loin d'être fini, et Roberto De Zerbi tient à avoir son défenseur central supplémentaire. Quitte à aller chercher dans son ancien club de Donetsk.

Missionné par son entraineur pour trouver un défenseur central, Pablo Longoria n’a pour le moment pas réussi ce défi. Les pistes se multiplient mais il n’y a toujours pas de joueur à ce poste qui a signé, outre Luiz Felipe. Le départ de Lilian Brassier va sacrément soulager l’effectif et les finances marseillaises, et Roberto De Zerbi a donc décidé de prendre le relais en allant chercher un défenseur central qu’il connait bien. Il s’agit de Mykola Matviyenko, qu’il a eu sous ses ordres quand il entraineur le Shakthar Donetsk. Il faut dire que cela fait 10 ans que l’international ukrainien évolue dans le club du Donbas, l’entraineur italien ayant eu largement l’occasion de le solliciter.

Marseille wants Matvienko 🇺🇦👀🇫🇷



TaToTake & Ihor Burbas reporting news about Shakhtar’s 28 y/o captain & CB being wanted by ex manager Roberto De Zerbi (again)



TTT say Shakhtar turned ~€8M bid down



Burbas says there was / is a €12M bid on the table but it’s not been accepted pic.twitter.com/i324D7G7LH