OM ‍: De Zerbi a les boules, il prend un étrange râteau

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Roberto De Zerbi a réussi ses débuts sur le banc de l’OM grâce à un effectif chamboulé dans les grandes largeurs cet été. Et pourtant, tous les joueurs désirés par le coach italien n’ont pas rejoint Marseille.

Comme souvent à l’Olympique de Marseille, le mercato estival a été très agité et Roberto De Zerbi a pu compter sur un effectif remanié en profondeur par rapport à celui de la saison passée, avec 12 arrivées en dehors des retours de prêt et des jeunes surclassés en équipe première. Des joueurs comme Greenwood, Wahi, Hojbjerg, Rabiot, Koné, Rulli, Rowe ou encore Maupay et Brassier ont renforcé un effectif taillé pour jouer le podium, un objectif assumé au sein du club marseillais. En conférence de presse, Roberto De Zerbi a d'ailleurs couvert ses dirigeants de louanges, que ce soit Mehdi Benatia, Pablo Longoria et Fabrizio Ravanelli, pour leur travail effectué durant le mercato.

La plupart des joueurs ciblés par le coach italien sont venus, à quelques exceptions tout de même. Tutto Mercato Web nous apprend par exemple que pour renforcer son entrejeu avec un élément expérimenté, Roberto De Zerbi avait réclamé la signature d’Alfred Duncan, libre à la fin de son contrat avec la Fiorentina au mois de juin. L’international ghanéen est un joueur bien connu de l’entraîneur de l’OM puisque les deux hommes ont travaillé ensemble à Sassuolo entre 2018 et 2020 et visiblement, Roberto De Zerbi était très favorable à l’idée de voir le joueur de 31 ans poser ses valises à Marseille.

Duncan a refusé l'offre de l'OM

Néanmoins, le média italien affirme que contre toute attente, Duncan a rejeté l’offre de l’OM pour signer... à Venise, qui lutte pour son maintien en Série A. Un choix assez incompréhensible, surtout quand on sait à quel point toutes les recrues marseillaises de l’intersaison ont insisté sur leur motivation à l’idée de jouer sous les ordres de Roberto De Zerbi. Mais pour Duncan, qui a déjà vécu l’expérience par le passé, cela n’a pas été un critère et le Ghanéen a privilégié sa vie familiale en restant en Italie, un pays dans lequel il est désormais installé depuis le début de sa carrière. Formé à l’Inter, il a évolué à Livourne, la Sampdoria, Sassuolo, la Fiorentina, Cagliari et maintenant Venise. Au vu des renforts apportés au milieu de terrain (Rabiot, Hojbjerg, Koné, Carboni), on imagine assez aisément que De Zerbi et les supporters de l’OM se remettront sans trop de mal de ce refus.