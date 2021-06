OM : De la Fuente arrive, il a bien le niveau L1

Dans : OM.

Ce week-end, RMC a confirmé la venue imminente de Konrad de la Fuente à l’OM en provenance du FC Barcelone pour 3,5 ME.

L’Olympique de Marseille tient sa deuxième recrue du mercato estival. Après l’international brésilien Gerson, c’est le jeune ailier gauche Konrad de la Fuente (19 ans) qui va s’engager en faveur de l’OM. L’attaquant américain, jugé comme très prometteur en Espagne, évoluait cependant avec l’équipe B du Barça. Logiquement, les observateurs s’interrogent sur la capacité de Konrad de la Fuente de passer de la troisième division espagnole à la Ligue 1. Il n’y a pourtant aucun doute à avoir sur les capacités de celui qui est considéré comme le meilleur joueur de l’équipe réserve de Barcelone selon Tracy Rodrigo, spécialiste du Barça pour le site Furialiga.fr.

« Il faut savoir que c'est la D3 espagnole un championnat très physique où on laisse beaucoup jouer, contrairement à ce qu'on pourrait penser. On peut prendre l'exemple d'Oscar Mingueza qui a été parachuté de la D3 à l'équipe première du Barça la saison dernière et qui s'en est très bien sorti. Il n'y a pas vraiment de règle là-dessus » explique le spécialiste, interrogé par Le Phocéen, avant de poursuivre. « C'est un ailier gauche qui peut jouer à droite sans souci. Il a de grosses qualités de vivacité et de dribble en un-contre-un. Il est prêt pour la Ligue 1, c'est quand même un international américain. Après, il faut prendre en compte la pression de l'environnement et du public à Marseille, où on demande des résultats rapidement. Ce qui est rassurant pour lui, c'est le tournant espagnol qu'est en train de prendre l'OM. Longoria le connait parfaitement et il sait certainement ce qu'il veut en faire » ajoute-t-il. Les doutes sur son niveau de jeu ainsi que sur son acclimatation sont balayés. A la pépite du Barça de jouer…