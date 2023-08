OM ‍: De Ketelaere à Marseille, les dernières révélations

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Déjà bien avancé, le mercato de l’OM n’est pas encore clos puisque Pablo Longoria cherche encore un latéral et un joueur offensif. Mardi, le nom de Charles De Ketelaere, dans une impasse à Milan, a été associé à Marseille.

D’après les informations publiées mardi par la Gazzetta dello Sport, l’Olympique de Marseille fait partie de la longue liste des prétendants de Charles De Ketelaere durant le mercato estival. L’international belge a vécu une saison cauchemardesque à l’AC Milan, où il n’a pas réussi à inscrire le moindre but en 2022-2023. L’ex-buteur du FC Bruges reste un jeune joueur de 22 ans au potentiel évident et sa cote est toujours très élevée sur le marché des transferts. Ce mercredi, l’Estadio Deportivo nous apprend que la Real Sociedad est très chaude pour accueillir le jeune buteur belge cet été mais que l’AC Milan réclame 30 millions d’euros.

Deux informations de nature à calmer les intentions marseillaises dans ce dossier. Encore faudrait-il que l’intérêt de l’Olympique de Marseille pour le n°90 du Milan AC soit confirmé… ce qui n’est pas vraiment le cas. Au contraire, La Minute OM, bien informée sur le mercato estival du club phocéen a démenti l’information selon laquelle Charles De Ketelaere est dans le viseur de Pablo Longoria et de Javier Ribalta cet été. « Ce n’est pas le profil recherché » indique le compte insider, convaincu que Marseille travaille sur d’autres pistes en attaque.

L'OM n'est pas intéressé par Charles De Ketelaere

Cela n’a rien de très étonnant puisque Charles De Ketelaere est un joueur axial, capable de jouer en pointe ou en soutien de l’attaquant. Dans son édition du jour, L’Equipe expliquait que l’OM était davantage tourné vers le recrutement d’un milieu offensif pour le couloir gauche. Et pour cause, l’état-major du club s’estime suffisamment fourni dans l’axe avec Aubameyang, Ndiaye, Vitinha en attaque en plus de Malinovskyi, Harit et Ounahi qui sont capables de jouer en meneur de jeu axial. A moins d’un improbable retour de Sanchez, il ne devrait donc pas y avoir de nouveau numéro neuf à l’OM d’ici la fin du mois d’août.