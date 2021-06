OM : David Luiz va débarquer en patron

Dans : OM.

A la recherche d’un taulier en défense, Jorge Sampaoli aimerait beaucoup faire venir David Luiz à l’OM.

Cela tombe bien, l’ancien joueur de Chelsea, d’Arsenal et du Paris Saint-Germain est libre de tout contrat. L’Olympique de Marseille a ainsi débuté les négociations avec l’entourage de David Luiz afin de connaître ses intentions. Les premiers échanges sont plutôt positifs, mais la concurrence sera rude dans ce dossier pour l’OM. Depuis qu’elle a été dévoilée, cette piste divise les supporters marseillais. Et pour cause, certains estiment que les plus belles années de David Luiz sont derrière lui et qu’il lui sera difficile de tenir le rythme en Ligue Europa par exemple. Mais selon Arthur, responsable du compte Arsenal French Touch interrogé par Le Phocéen, l’expérience énorme et la grinta de David Luiz font de lui un joueur qui peut encore rendre de fiers services.

« Depuis deux saisons c’est notre défenseur central le plus important. Son vrai gros plus chez nous, c’était son leadership et son rapport avec les jeunes et le groupe en général. Avec Xhaka ils étaient les deux vrais leaders sur le terrain, bien plus qu’Aubameyang qui est capitaine, par exemple. En dehors il a été très important pour le développement et l’intégration des jeunes, que ce soit Martinelli ou Saka. On se souviendra surtout de son passage pour ses superbes perfs en fin de saison 19/20 quand Arteta est passé à 3 derrière, c’est là qu’il était vraiment le meilleur, et il était un des acteurs majeurs du superbe finish qui a permis de gagner la Cup » explique le spécialiste d’Arsenal, rejoint par Dominique Baillif, spécialiste du foot brésilien, également interrogé par le média marseillais. « Il ne faut pas se leurrer, David Luiz suscite des doutes aujourd'hui sur sa capacité à exercer encore au niveau qu'on lui connait. Après, son expérience et son charisme sont indéniables et peuvent aider une jeune équipe de l'OM, surtout en Ligue 1. Il peut être un bon coup sur une saison ». C’est justement pour son expérience hors du commun que Jorge Sampaoli le veut à Marseille…