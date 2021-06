OM : Incroyable, le PSG se ramène pour David Luiz

Dans : Ligue 1.

Désireux de renforcer sa défense avec un élément charismatique et expérimenté, Jorge Sampaoli veut David Luiz à l’OM.

En déplacement à Rio dans le cadre d’une action humanitaire, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille en a profité pour rencontrer le chevelu brésilien dans le but de le convaincre de rejoindre la Canebière. Pour l’heure, la décision de David Luiz n’a pas encore filtré. Mais le dossier pourrait rapidement se compliquer pour Marseille, car selon les informations du 10 Sport, deux autres clubs français sont intéressés par le profil de l’ex-défenseur d’Arsenal, libre de tout contrat cet été. Le Stade Rennais a manifesté son intérêt au même titre… que le Paris Saint-Germain. A la surprise générale, Nasser Al-Khelaïfi souhaite faire revenir son ancien défenseur dans la capitale, profitant de son statut de joueur libre pour ramener un joueur d’expérience à moindre frais.

L’information a de quoi surprendre, le Paris SG n’ayant pas besoin d’un défenseur de ce calibre derrière Presnel Kimpembe et Marquinhos, d’autant plus que le club francilien serait également à fond sur Sergio Ramos. Tandis que l’Olympique de Marseille a fait de David Luiz sa priorité absolue en défense, impossible d’en dire autant pour le Paris Saint-Germain. Et pour preuve, la piste de l’ancien défenseur de Chelsea et du Benfica Lisbonne n’a pas encore été validée par Mauricio Pochettino, ni par Leonardo. Les deux hommes vont s’entretenir dans les prochaines heures afin de savoir s’il est utile et judicieux de creuser cette piste. Dans le cas où l’état-major du PSG dans son ensemble validerait le dossier David Luiz, il deviendrait quasiment impossible pour Marseille de lutter financièrement. A moins que le joueur ne privilégie l’aspect sportif à son portefeuille. Car à Marseille, il est certain d’être titulaire tandis que du côté de Paris, il ne fait pas beaucoup de doute que David Luiz fera banquette. Sans oublier qu'au Paris SG, le départ de David Luiz n'avait pas vraiment fait pleurer, le Brésilien n'étant pas jugé très fiable sur certaines actions défensives.