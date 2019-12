OM : Dauphin du PSG, Marseille n'a rien volé !

Dans : OM.

Grâce au succès obtenu à Angers (0-2) mardi, l’Olympique de Marseille consolide sa place de dauphin du Paris Saint-Germain en Ligue 1. Une deuxième place parfaitement méritée.

On n’arrête plus l’Olympique de Marseille. Après un début de saison plutôt mitigé, les hommes d’André Villas-Boas viennent d’enchaîner cinq victoires en championnat, dont la dernière sur le terrain du SCO. Un succès convaincant et surprenant dans son contenu, les Olympiens ayant volontairement laissé la possession aux Angevins pour mieux les contrer. Preuve que le vestiaire adhère au discours du coach portugais qui a métamorphosé le visage de son équipe. Pour le journaliste Nabil Djellit, l’ancien manager de Tottenham a même fait de l’OM un deuxième de Ligue 1 tout à fait crédible.

« Je les trouve bien en place et bien disciplinés tactiquement, a commenté notre confrère sur la chaîne L’Equipe. Il ont un plan de jeu et ils l’appliquent parfaitement. Je sens de la sérénité dans cette équipe. Ils écoutent très bien les consignes et montrent de la fraîcheur physique également. Ils jouent ensemble et chacun fait les efforts les uns pour les autres. En plus de ça, ils sont astucieux et jouent bien les coups. Je suis impressionné par l’OM à ce niveau-là. On sent que c’est normal qu’ils soient à leur place en Ligue 1. » Opposés à Bordeaux dimanche soir, les Marseillais auront encore l’opportunité d’éloigner un poursuivant au classement.