OM : Villas-Boas est un génie, cet entraineur est choqué

Entraineur le plus anciennement en poste en Ligue 1, Stéphane Moulin n’a probablement jamais vu cela dans sa longue carrière à Angers.

Ce mardi soir, l’OM s’est imposé 0-2 au stade Raymond-Kopa, ce qui n’est bien évidemment pas la partie la plus surprenante. Mais tactiquement, les Marseillais ont renoncé à jouer, évoluant très rapidement en bloc bas pour se projeter rapidement devant pour prendre à revers une équipe d’Angers qui s’est laissée aspirer pour en payer le prix au tableau d’affichage. Un choix tactique qui a fonctionné, et qui a forcément bluffé Stéphane Moulin. Le coach angevin l’a d’ailleurs noté après la rencontre, avouant que son homologue de l’OM avait réalisé ce que peu de ses prédécesseurs pouvaient faire.

« Il faut féliciter Marseille, et leur entraîneur, car je pensais qu’ils allaient s’y prendre autrement : ils avaient d’autres armes pour nous battre. Et le résultat leur a donné raison. Ils ont très bien défendu, tous ensemble, et ils se sont focalisés sur ce domaine-là. Ils m’ont surpris, car renoncer au jeu comme ça, avec la qualité qu’ils ont, c’est très fort. Ce n’est pas une critique, car c’est très fort de convaincre de tels joueurs de ne pas garder le ballon », a souligné Stéphane Moulin, qui pensait pas voir Dimitri Payet revenir au niveau de sa ligne défensive sur certains ballons. Une preuve que la solidarité est de mise à l’OM dans cette bonne passe, et que les joueurs suivent André Villas-Boas coûte que coûte, ce qui n’était clairement plus le cas avec Rudi Garcia.