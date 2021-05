OM : Dario Benedetto et Marseille, c'est fini

Dans : OM.

Très peu utilisé par Jorge Sampaoli, Dario Benedetto est de plus en plus proche d'un départ lors du prochain mercato.

Arrivé à Marseille à l'été 2019 en provenance de Boca Juniors pour environ 16 millions d'euros, Dario Benedetto avait pour mission d'être enfin le grand attaquant recherché par le club depuis de nombreuses saisons. Après des débuts convaincants et une grinta qui faisait de lui l'un des chouchous du public, l'Argentin s'est petit à petit éteint. Des prestations en demi-teinte, moins d'envie et surtout moins de buts, l'attaquant était même la cible des supporters avec Dimitri Payet lors des échanges après les incidents à la Commanderie. Lors de sa première saison sous les couleurs olympiennes, il avait marqué 11 buts en 26 matchs. Des chiffres corrects pour un joueur qui découvrait pour la première fois un championnat européen. Cette saison, Pipa n'a trouvé le chemin des filets qu'à cinq petites reprises en 35 matchs toutes compétitions confondues. L'arrivée de Jorge Sampaoli devait le relancer. Elle l'a au contraire enfoncé.

Loin derrière Milik

Jorge Sampaoli est celui qui lui avait offert ses premières sélections en équipe nationale. Alors quand son compatriote a débarqué sur le banc de l'OM, tout le monde croyait à un retour au premier plan de Dario Benedetto. Il n'en fut rien. Depuis que le nouvel entraîneur est en charge de l'équipe première, l'attaquant ne dispute en moyenne que sept minutes par match, la faute à l'excellent niveau affiché par Arkadiusz Milik, arrivé cet hiver. Malgré un but inscrit contre Strasbourg vendredi, l'ancien joueur de Boca est conscient que son avenir à Marseille s'annonce compliqué. À 30 ans, il envisage donc de quitter la cité phocéenne pour trouver un nouveau challenge. Toutefois, dans le contexte économique que l'on connaît et alors qu'il sort d'une saison très moyenne, les propositions pourraient bien ne pas se bousculer. À l'image de Guido Carillo, ancien attaquant de l'AS Monaco qui évolue aujourd'hui à Elche, Dario Benedetto pourrait rebondir en Liga, où son profil correspond sûrement plus au championnat.