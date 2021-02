OM : Benedetto et Payet secoués, les Ultras ne rigolent pas

Dans : OM.

Dimitri Payet et Dario Benedetto ont été les principaux joueurs critiqués par les supporters lors de l'échange qui a eu lieu samedi après-midi au centre Robert Louis-Dreyfus.

Une semaine après les évènements incroyables qui ont vu des centaines de supporters envahir la Commanderie pour manifester leur mécontentement, l'heure est à l'union entre l'OM et ses fans. Dans le but de favoriser un retour au calme avant le match crucial face au PSG dimanche soir, les deux parties se sont retrouvés au centre d'entraînement ce samedi après-midi afin d'échanger. Si le ton est parfois monté, les discussions sont restées cordiales d'après RMC. Hormis Milik, tous les joueurs de l'effectif étaient présents. Face aux leaders des groupes de supporters, Alvaro s'est une nouvelle fois montré courageux, assumant son leadership mais refusant qu'on remette en cause l'implication de l'équipe. Très apprécié par les supporters, l'Espagnol n'était pas la cible prioritaire de cette mise au point.

En effet, si l'on en croit les informations de RMC, Dario Benedetto et Dimitri Payet sont les deux joueurs qui ont été le plus remis en cause par les supporters. L'Argentin, en difficulté, n'a marqué que quatre buts cette saison. Au-delà des stats, les Marseillais lui reprochent son manque d'investissement sur le terrain, et n'ont pas hésité à le bouger droit dans les yeux. En ce qui concerne Payet, sa forme physique aura été l'un des grands sujets de conversation. L'international français est resté calme, promettant qu'il ferait tout pour revenir à son meilleur niveau. C'est dans ce climat difficile que les Olympiens recevront le rival parisien dimanche soir, en clôture de la 24e journée de Ligue 1. Une rencontre pour laquelle l'OM sera privé d'Arkadiusz Milik, blessé et forfait.