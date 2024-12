Mudryk envoyé à l’OM, Chelsea s'énerve et répond

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Ces dernières années, Chelsea n'a pas manqué d'agiter le marché des transferts. Parmi les joueurs qui sont venus rejoindre les Blues : Mykhaïlo Mudryk.

Chelsea revient de moments particulièrement difficiles à gérer. Malgré de grosses dépenses réalisées sur le marché des transferts, la mayonnaise n'a pas pris. Depuis le début de la saison, les choses vont mieux et les Londoniens sont de nouveau prêts à jouer les premiers rôles en Premier League. Cependant, il faudra que Chelsea fasse attention à son équilibre financier. Les dépenses ont été nombreuses et le fair-play financier se devra d'être respecté. On annonce déjà quelques joueurs sur le départ l'hiver prochain. Et Mykhaïlo Mudryk en fait partie. L'Ukrainien, recruté pour 100 millions d'euros au Shakhtar Donetsk en janvier 2023, est un flop... De nombreux clubs le savent et veulent donc tenter le coup pour le récupérer. Mais Chelsea n'entend pas céder son crack ukrainien.

Mudryk à l'OM, l'opération s'annonce impossible

Selon les informations de Ben Jacobs, les Blues ne vendront pas Mudryk cet hiver. Même un prêt ne sera pas envisagé. Et ce, malgré le fait que le joueur de 23 ans cire le banc de Chelsea et ne rentre pas dans les plans d'Enzo Maresca. Pour Chelsea, Mudryk pourra toujours rendre des services contre des petites équipes et le club ne veut pas connaitre de problèmes de profondeur d'effectif. De quoi mettre à mal la rumeur envoyant le génie ukrainien à l'OM. Car les Phocéens font partie des formations intéressées pour relancer la carrière de Mudryk. Son ancien entraineur au Shakhtar Donetsk, Roberto De Zerbi, adore son profil. Mais il faudra se faire une raison et passer à autre chose, à moins d'un nouvel exploit du duo Benatia-Longoria sur le marché des transferts, qui adore les missions impossibles sur le papier.