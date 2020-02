OM : Dario Benedetto est « nul », laissez le respirer !

Dans : OM.

Pour la réception de Toulouse, Dario Benedetto sera laissé au repos et c'est Valère Germain qui le remplacera. L'attaquant argentin de l'OM a juste besoin de repos.

Trois jours après sa victoire à Saint-Etienne, l’Olympique de Marseille recevra une équipe de Toulouse totalement à la dérive ce samedi au Vélodrome. Même si l’OM n’a pas grand-chose à craindre du TFC, André Villas-Boas devra tout de même se passer de Dario Benedetto, Valère Germain ayant été désigné par le coach portugais pour remplacer l’Argentin. Cette décision va aussi permettre à Pipa de respirer un grand coup, le buteur de Marseille était clairement dans une passe délicate actuellement. Même s’il a la faveur des supporters de l’OM, Dario Benedetto doit retrouver le chemin des filets, et pour cela il faut qu’il récupère physiquement a reconnu Jonatan MacHardy, fan de l’attaquant marseillais mais lucide sur la situation actuelle.

Pour le consultant de RMC, Pipa Benedetto n’est clairement pas au niveau, mais avec du repos il aidera l’Olympique de Marseille à réussir son sprint final. « Tant mieux que Villas-Boas laisse Benedetto au repos, il est cramé. Actuellement il ne sert plus à rien Pipa. Il faut qu’il fasse du frais, tu joues avec Valère Germain. J’aime Dario Benedetto, mais ça fait deux mois qu’il est rincé. L’Olympique de Marseille l’a fait reprendre trop tôt, je sais qu’il y avait de l’attente, mais il n’était pas prêt pour reprendre en Ligue 1. Il est nul actuellement car il est cuit. Pour un joueur qui s’adapte et découvre l’Europe, qui commence sa saison blessé, 7 buts, c’est honorable Il va refaire du frais, il va revenir, c’est bon. Benedetto est loin d’être Icardi, mais là s’il est mauvais c’est qu’il est rincé. Il faut qu’il récupère, il va revenir et il est capable de marquer 5-6 buts sur les derniers matchs de la saison », a expliqué Jonatan MacHardy au sujet de l’attaquant de l’OM. On verra si la suite et la fin de la saison de Marseille donne raison au consultant.