OM : Benedetto zappe Toulouse pour mieux défier l’OL

Attendu à Lyon mercredi pour les quarts de finale de la Coupe de France, l’Olympique de Marseille sera privé de Jordan Amavi et Duje Caleta-Car, suspendus. Il n’est donc pas question pour André Villas-Boas de perdre un autre titulaire pour cette rencontre. C’est pourquoi l’attaquant Dario Benedetto, absent de l’entraînement collectif ce vendredi matin, comme Steve Mandanda et Nemanja Radonjic, sera préservé lors du match de Ligue 1 face à Toulouse samedi après-midi.

« Il n'y a pas de problème pour Steve et Nemanja mais Dario ne sera pas dans le groupe, a annoncé l’entraîneur portugais. Steve et Nemanja ont fait de la récupération, ils devraient être titulaires. Benedetto a toujours son problème de tendon d'Achille, il est à 80% quand il joue. Il ressent des douleurs, on va le laisser récupérer en pensant à Lyon. Il a besoin de faire des soins. » Diminué ces dernières semaines, l’Argentin espère affronter l’Olympique Lyonnais sans la moindre gêne.