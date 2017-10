OM : Daniel Riolo flippe devant cet OM « version Elie Baup »

Dans : OM, Ligue 1.

Vainqueur de Lille dimanche soir au Stade Pierre Mauroy (0-1), l’OM s’est relancé dans la course au podium en étant à un petit point de Lyon. Mais forcément, la manière laisse à désirer après cette rencontre sur la pelouse du 19e. Recroquevillés en défense après le but de Morgan Sanson, les hommes de Rudi Garcia n’ont pas eu beaucoup d’occasions d’inscrire un deuxième but. Pire, ils auraient sans doute perdu la rencontre sans un Steve Mandanda de gala.

Selon Daniel Riolo, l’OM doit vite se reprendre dans le jeu s’il veut atteindre ses objectifs cette saison en Ligue 1. « L’OM a très bien débuté le match. C’est fou comme un but marqué d’entrée peut fausser l’impression. Parce qu'en dehors des cinq premières minutes et du but de la 6e, l’OM n’a rien fait d’extraordinaire. Reste que ce bon pressing initial a donc été payant. Une belle combinaison Thauvin-Sanson sur coup franc et 1-0. Pour le reste, l’OM a joué dans ses 30 mètres la plupart du temps. Je continue de penser que le jeu de l’OM est bien pauvre. Cet OM ne va pas tarder à ressembler à celui d’Elie Baup » a carrément balancé le journaliste de RMC sur son blog. Autant dire qu’au-delà du résultat, l’Olympique de Marseille sera scruté de près face à Caen dimanche prochain au Stade Vélodrome…