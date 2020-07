OM : Cristiano Ronaldo devant, Zidane sur le banc, Mohamed Ajroudi met le feu

Dans : OM.

Le repreneur potentiel de l’Olympique de Marseille s’est livré dans un entretien au Figaro, et voit très grand pour le club provençal en cas de rachat.

Les acquéreurs potentiels de l’Olympique de Marseille l’avaient promis, après avoir clamé haut et fort leur volonté de racheter le club et d’en faire un fleuron du football européen avec des investissements massifs, ils allaient faire profil bas et travailler en toute tranquillité sur le projet financier. Ils n’ont pas tenu parole bien longtemps. Mourad Boudjellal s’amuse à faire des clins d’oeil en réponse aux rumeurs qui vont dans tous les sens, tandis que le patron du projet, Mohamed Ayachi Ajroudi s’est longuement confié dans un entretien au Figaro. Présent avec sa femme et l’un de ses fils au prestigieux Hotel George-V à Paris, l’homme d’affaire franco-tunisien a évoqué son projet, très précis et très bien préparé selon lui. Persuadé d’être le futur propriétaire de l’OM, l’argentier s’est laissé aller à quelques allusions qui vont certainement donner le frisson aux supporters marseillais. Notamment quand il a été question du futur entraineur, et que le nom de Zidane a été sous-entendu en filigrane.



« L’entraîneur en place (Villas-Boas) est très bon, mais qu’est ce qui serait mieux que d’amener l’enfant du pays ? Si c’est Zidane ? (Il acquiesce) L’avenir nous le dira », a confié Ajroudi, persuadé qu’il est capable de ramener le minot de la Castellane, qui n’a jamais joué ni entrainé à l’OM, au peuple marseillais. De quoi faire saliver tout ce beau monde, surtout quand on pense que Zidane est actuellement l’entraineur du Real Madrid, où il a gagné trois Ligues des Champions. Nul doute que pour faire venir « ZZ », il faudra autre chose qu’un brin de nostalgie et des bons sentiments, mais bâtir une équipe redoutable et compétitive au plus haut niveau. Pour cela, le Franco-Tunisien va encore vendre du rêve, notamment quand on lui demande le joueur qu’il aimerait faire signer à l’OM. « Si je rêve de Cristiano à Marseille ? Tout est possible dans la vie. Il est généreux et donne beaucoup. Il me fait vibrer. Ce serait le rêve… Après c’est la tâche de Mourad Boudjellal », a livré Ajroudi, qui imagine déjà l’ancien président du RC Toulon en train de négocier pour faire signer des stars à l’OM. Ambitieux…