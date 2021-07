OM : Cristian Pavon à Marseille, Longoria freine

Dans : OM.

La presse argentine annonçait un accord entre l’OM et Boca Juniors pour Cristian Pavon. Pourtant, les négociations seraient difficiles entre les deux clubs à en croire d’autres sources.

Mais où s’arrêtera Pablo Longoria ? Le président olympien a déjà bouclé les arrivées de six recrues : Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Mattéo Guendouzi, Cengiz Under et tout récemment Pau Lopez pour concurrencer Steve Mandanda. Et l’OM ne compte pas s’arrêter là. Une dizaine de recrues devraient débarquer à Marseille. Pol Lirola est annoncé proche de l’OM tout comme Cristian Pavon. Mais attention, ces dossiers sont sensibles. Selon Andrés Onrubia Ramos, journaliste pour AS, rien n’est fait pour l’international argentin de 25 ans. La tendance serait même négative. L’OM et Boca Juniors sont encore loin d’un accord, contrairement à ce qu’indiquait Tyc Sports samedi. Le média argentin expliquait que les deux clubs s’étaient entendus sur un prêt d’un an avec une option d’achat obligatoire fixée à 6 ME, en plus d’un pourcentage à la revente de 50%.

Rien n’est acté

L’information sortie par le média espagnol va dans le sens des révélations faites par La Provence. Le quotidien régional expliquait qu’en effet, l’OM était très intéressé par l’ailier argentin, passé par Los Angeles Galaxy. Néanmoins, le chemin est encore long avant de parvenir à un accord avec l'équipe de Buenos Aires. Les deux clubs avaient eu l’occasion de nouer des relations au moment du transfert de Dario Benedetto, même si Pablo Longoria n’officiait pas encore à Marseille. Le buteur argentin a d’ailleurs été placé sur la liste des transferts par l’OM, qui chercherait une autre doublure à Arkadiusz Milik. Le front de l’attaque marseillaise aura une tout autre allure l’année prochaine. La possibilité que Cristian Pavon vienne garnir cet effectif existe bel et bien mais l’heure est à la prudence. Pablo Longoria va devoir se montrer convaincant, une nouvelle fois.